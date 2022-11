107 MOTHERS

2022-12-03 – 2022-12-03 107 MOTHERS de Péter Kerekes. Drame. 1h33. VOSTFR. Film tchéque, Slovaque et Ukrainien avec Maryna Klimova, Iryna Kiryazeva et Lyubov Vasylyna. Lyesa donne naissance à un petit garçon dans une prison d'Odessa, en Ukraine. Ici, les mères peuvent s'occuper de leurs enfants jusqu'à leurs trois ans. Ensuite, il faut trouver un membre de la famille prêt à le recueillir, ou c'est le placement définitif en orphelinat. À l'approche de l'anniversaire fatidique, Lyesa tente tout pour ne pas être séparée de son fils.

