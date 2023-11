LÉOPOLDINE – SPECTACLE JEUNE PUBLIC 107 Grande Rue Arnaville, 6 décembre 2023, Arnaville.

Arnaville,Meurthe-et-Moselle

Spectacle Marionnetto-Musical pour tout- petits.

Cie L’attrape troupe

Tout public et jeune public (0 – 6 ans)

Ce Spectacle de Marionnettes de table accompagné de Musiques et Bruitages joués sur scène, raconte l’histoire de Léopoldine, une petite coccinelle qui ne savait pas voler…

« Un matin au lever du soleil, à l’heure où la nature se réveille, une petite coccinelle répondant au doux prénom de Léopoldine, aspire à trouver un petit coin au calme dans cette Forêt.

Léopoldine ne sait pas voler… mais elle est prête à tout pour voler comme les autres. Dans sa quête, elle découvre une Chenille acrobate qui se transforme en un Papillon majestueux, une Grenouille sautillante, une Fourmi affamée et un Wapoutoux des Forêts bienveillant. Au bout d’une journée pleine de rebondissements et grâce à ces rencontres, elle réalise son rêve : Voler ! ». Enfants

Mercredi 2023-12-06 10:00:00 fin : 2023-12-06 11:00:00. 7 EUR.

107 Grande Rue Bibliothèque

Arnaville 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Marionnetto-Musical show for toddlers.

Cie L?attrape troupe

All audiences and young audiences (0 – 6 years)

This tabletop puppet show, with music and sound effects played on stage, tells the story of Léopoldine, a little ladybug who couldn’t fly…

« One morning at sunrise, just as nature is waking up, a little ladybug with the sweet name of Léopoldine longs to find a quiet corner in the Forest.

Léopoldine can’t fly… but she’ll do anything to fly like the others. In her quest, she discovers an acrobatic Caterpillar who transforms into a majestic Butterfly, a hopping Frog, a hungry Ant and a benevolent Forest Wapoutoux. At the end of a day full of twists and turns, and thanks to these encounters, she realizes her dream: to fly!

Espectáculo musical de marionetas para los más pequeños.

Compañía L’attrape

Para todos los públicos y público infantil (0 – 6 años)

Este espectáculo de marionetas de mesa, acompañado de música y efectos sonoros en escena, cuenta la historia de Léopoldine, una pequeña mariquita que no podía volar…

« Una mañana al amanecer, justo cuando la naturaleza se despierta, una pequeña mariquita con el dulce nombre de Léopoldine anhela encontrar un rincón tranquilo en el bosque.

Léopoldine no puede volar… pero hará cualquier cosa por volar como los demás. En su búsqueda, conoce a una oruga acrobática que se transforma en una majestuosa mariposa, a una rana saltarina, a una hormiga hambrienta y a un benévolo Wapoutoux del bosque. Al final de un día lleno de giros y sorpresas, y gracias a estos encuentros, hace realidad su sueño: ¡volar!

Marionnetto-Musical-Show für die Kleinsten.

Cie L?attrape troupe

Alle Zuschauer und junges Publikum (0 – 6 Jahre)

Dieses Tischpuppenspiel mit Musik und Geräuschen, die auf der Bühne gespielt werden, erzählt die Geschichte von Léopoldine, einem kleinen Marienkäfer, der nicht fliegen konnte…

« Eines Morgens bei Sonnenaufgang, wenn die Natur erwacht, sehnt sich ein kleiner Marienkäfer mit dem süßen Namen Leopoldine danach, ein ruhiges Plätzchen im Wald zu finden.

Leopoldine kann nicht fliegen, aber sie ist bereit, alles zu tun, um wie die anderen zu fliegen. Auf ihrer Suche entdeckt sie eine akrobatische Raupe, die sich in einen majestätischen Schmetterling verwandelt, einen hüpfenden Frosch, eine hungrige Ameise und einen wohlwollenden Waldschrat. Am Ende eines ereignisreichen Tages und dank dieser Begegnungen erfüllt sie sich ihren Traum: Fliegen! »

