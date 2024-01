Film : Les morts ne parlent pas au téléphone 107 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence, dimanche 17 mars 2024.

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:00:00

fin : 2024-03-17 17:30:00

Film policier réalisé par Gilbert CORDIER et Jacques BIGAY.

Entre ses deux amours, Emma et Elisabeth, la vie s’écoule comme du miel. Guillaume se sent léger et riche. Les matinées sont “grasses”, les jours lumineux, les soirées mondaines. Rien d’émouvant. Circulez, y-a rien à voir… À moins que…



Mais oui ! Voilà qu’un grain de sable s’invite dans l’engrenage, un cheveu dans la soupe, et qu’une biscotte beurrée tombe à l’envers. Alors il faut faire vite pour ne pas perdre la face, l’argent, la notoriété… Trop vite ! Bien pensé, mais mal agit. Il est vrai pourtant que tout a été fait avec minutie et intelligence.



Même l’inspecteur auquel on a refilé cette affaire qualifiée de “bidon”, n’a vu que du feu. Mais à force de gratter, de questionner, puis y prendre goût, puis suspecter, puis trouver qu’il y a trop de cadavres pour un seul homme, une seule voiture



dans le cadre du festival de théâtre « SALON EN SCENE »

Tarif : Plein 10€ – Réduit 5€ (R.S.A – Chômeurs – Étudiants – Scolaires – associations salonaises)



TARIF RÉDUIT POUR LES ADHÉRENTS DES ASSOCIATIONS SALONAISES



Réservations : resasalone@gmail.com – 04 90 55 49 93

107 Boulevard Aristide Briand L’Auditorium de l’Atrium

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-03 par Office de Tourisme de Salon de Provence