Spectacle : Le Misanthrope 107 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence, 20 janvier 2024, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20

Dans le cadre d’une soirée solidaire au profit du Téléthon, la troupe amateur Théâtre du Sud propose un Misanthrope en phase avec l’actualité, sans archaïsme.

Il feint de détester l’humanité, mais il n’aime pas en réalité l’hypocrisie des hommes et des femmes qui glorifient quelqu’un en sa présence pour mieux le descendre dès qu’il est absent. Molière détestait les «fakes», il n’aurait pas aimé les réseaux sociaux. Les thèmes que l’on retrouve dans la pièce sont ici éternels : complexité du sentiment amoureux et difficulté des relations sociales. La metteuse en scène Marie Calvet a subtilisé 650 vers redondants et répétitifs, et a adapté le texte en français compréhensible en 2024 tout en conservant les alexandrins originaux. Eric Papacaloduca a considérablement aidé pour une mise en scène épurée où il campe un Alceste grognon, tonitruant, mais attachant. Pour comprendre en quoi «l’homme aux rubans verts» est provocateur et actuel.



Samedi 20 janvier, 18h, auditorium de l’Atrium 107 bd A.Briand Salon



Tarifs : 10€ et 5€ pour les moins de 15 ans.

Recettes intégralement reversées au Téléthon

Renseignements et réservations : 0620687344

EUR.

107 Boulevard Aristide Briand L’Auditorium de l’Atrium

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



