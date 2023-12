Péninsulaire avec Romaric Hardy, Frédéric Leterrier, Laura Molton, Edgar Tom Owino Stockton et Agnès Villette 107 avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-11

fin : 2024-03-17 Les cinq projets présentés ont été réalisés par des artistes en résidence à La Cherche, lieu de création installé à Cherbourg. Les travaux témoignent d’une curiosité commune pour la géographie hybride du Cotentin. Arpentant des contours et délimitant des espaces frontières, les artistes détourent les imaginaires d’un espace péninsulaire. Exposition conçue en collaboration avec La Cherche. Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h..

107 avenue de Paris

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie

