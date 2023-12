Visite / atelier de l’exposition « Images » pour les enfants (6-10 ans) 107 avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin, 7 janvier 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 15:30:00

fin : 2024-01-07 16:15:00

Destinée aux enfants accompagnés (à partir de six ans), cette visite / atelier de 45 minutes est animée par Mirela Giacomel, artiste et médiatrice. L’exposition « Images » réunit des artistes contemporains utilisant le film et la photographie. Elle invite à réfléchir sur la nature de l’image à l’ère d’internet et du numérique.

Réservation obligatoire : 02 33 22 99 23.

107 avenue de Paris

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



