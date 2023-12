La Moulinette, marché de l’édition et de la création 107 avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin, 9 décembre 2023 10:00, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

À cocher dans vos calendriers de l’avent, la Moulinette est de retour au Point du Jour : créateurs et créatrices d’objets, bijoux, textiles, éditeurs et éditrices, céramistes, graphistes, labels de disques très indépendant.e.s s’installent pour deux jours dans les salles d’exposition.

La Moulinette, c’est Tony Durand, En avril, Eudeline, Roskö, Ludivine Mabire, Julie Salami, Nordhul, Hotu, Inaniel, Atelier Polypus, Atelier Ferme les Yeux, Alice Dufay, Vincent Trefex, Thomas Munerel, Mamoste Dîn, Collectif La Pointe, Collectif des étudiants de l’ESAM, Le chemin des herbes, Étiquette, La Quève, Régis Deroux, Trinity / Meidosem Records, Plagiat éditions, ljmt éditions, Sombres torrents, Éditions Cactus et Éditions Les Météores.

Cette année, Le Point du Jour invite les éditions Anamosa. Créé en 2016, Anamosa explore les champs de la société et de l’histoire pour comprendre le monde et, peut-être, le changer. Parmi ses livres récents : L’attestation. Une expérience d’obéissance de masse de Théo Boulakia & Nicolas Mariot ; Par monts et par vaux. Petit abécédaire des paysages de Martin de la Soudière ; Dans la collection « Le Mot est faible » : Étranger de Karine Parrot..

Samedi 2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

107 avenue de Paris Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



A must for your advent calendars, La Moulinette is back at Point du Jour: designers of objects, jewelry, textiles, publishers, ceramists, graphic artists and very independent record labels are setting up shop for two days in the exhibition halls.

La Moulinette is Tony Durand, En avril, Eudeline, Roskö, Ludivine Mabire, Julie Salami, Nordhul, Hotu, Inaniel, Atelier Polypus, Atelier Ferme les Yeux, Alice Dufay, Vincent Trefex, Thomas Munerel, Mamoste Dîn, Collectif La Pointe, Collectif des étudiants de l?ESAM, Le chemin des herbes, Étiquette, La Quève, Régis Deroux, Trinity / Meidosem Records, Plagiat éditions, ljmt éditions, Sombres torrents, Éditions Cactus and Éditions Les Météores.

This year, Le Point du Jour invites Anamosa éditions. Founded in 2016, Anamosa explores the fields of society and history to understand the world and, perhaps, change it. Among its recent books: L?attestation. Une expérience d?obéissance de masse by Théo Boulakia & Nicolas Mariot; Par monts et par vaux. Petit abécédaire des paysages by Martin de la Soudière; In the « Le Mot est faible » collection: Étranger by Karine Parrot.

La Moulinette vuelve a Le Point du Jour, así que ¡marquen sus calendarios! Diseñadores de objetos, joyas, textiles, editores, ceramistas, artistas gráficos y sellos discográficos muy independientes toman las salas de exposición durante dos días.

La Moulinette es Tony Durand, En avril, Eudeline, Roskö, Ludivine Mabire, Julie Salami, Nordhul, Hotu, Inaniel, Atelier Polypus, Atelier Ferme les Yeux, Alice Dufay, Vincent Trefex, Thomas Munerel, Mamoste Dîn, Collectif La Pointe, Collectif des étudiants de l?ESAM, Le chemin des herbes, Étiquette, La Quève, Régis Deroux, Trinity / Meidosem Records, Plagiat éditions, ljmt éditions, Sombres torrents, Éditions Cactus y Éditions Les Météores.

Este año, Le Point du Jour invita a Anamosa. Fundada en 2016, Anamosa explora los campos de la sociedad y la historia para entender el mundo y, tal vez, cambiarlo. Entre sus libros más recientes figuran L’attestation. Une expérience d’obéissance de masse de Théo Boulakia & Nicolas Mariot; Par monts et par vaux. Petit abécédaire des paysages de Martin de la Soudière; en la colección « Le Mot est faible »: Étranger de Karine Parrot.

Die Moulinette ist wieder im Point du Jour zu finden: Designerinnen und Designer von Objekten, Schmuck, Textilien, Verlegerinnen und Verleger, Keramikerinnen und Keramiker, Grafikerinnen und Grafiker, unabhängige Plattenlabels, die sich für zwei Tage in den Ausstellungsräumen niederlassen.

La Moulinette, das sind Tony Durand, En avril, Eudeline, Roskö, Ludivine Mabire, Julie Salami, Nordhul, Hotu, Inaniel, Atelier Polypus, Atelier Ferme les Yeux, Alice Dufay, Vincent Trefex, Thomas Munerel, Mamoste Dîn, Collectif La Pointe, Collectif des étudiants de l’ESAM, Atelier Ferme les Yeux, Alice Dufay, Vincent Trefex, Thomas Munerel, Mamoste Dîn, Collectif La Pointe, Collectif des étudiants de l’ESAM, Atelier Polypus, Atelier Ferme les Yeux, Alice DufayESAM, Le chemin des herbes, Étiquette, La Quève, Régis Deroux, Trinity / Meidosem Records, Plagiat éditions, ljmt éditions, Sombres torrents, Éditions Cactus und Éditions Les Météores.

In diesem Jahr lädt Le Point du Jour den Anamosa-Verlag ein. Anamosa wurde 2016 gegründet und erforscht die Felder Gesellschaft und Geschichte, um die Welt zu verstehen und sie vielleicht zu verändern. Zu ihren jüngsten Büchern gehören: The Attestation. Ein Experiment zum Massengehorsam von Théo Boulakia & Nicolas Mariot; Par monts et par vaux. Petit abécédaire des paysages von Martin de la Soudière; In der Sammlung « Le Mot est faible »: Étranger von Karine Parrot.

