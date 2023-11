Exposition « Images » 107 avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin, 24 septembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

L’exposition « Images » a été conçue par le Frac Normandie à partir d’œuvres d’artistes, datant des années 2010-2020, récemment entrées dans ses collections : Nina Childress, Anthony D. Green, Wade Guyton, Pierre Joseph, Trevor Paglen, Julia Scher. Elle propose une exploration de la nature de l’image à l’ère de sa reproduction numérique.

Le titre « Images » est un clin d’œil à l’exposition « Pictures », organisée à New York en 1977, par le critique d’art Douglas Crimp. Par la suite, le nom de « Pictures Generation » en est venu à désigner des artistes étasuniens qui, au tournant des années 1970-1980, ont utilisé des images existantes dans leur propre travail.

Au Point du Jour, sont présentées des pièces historiques de Sherrie Levine, Cindy Sherman et Jack Goldstein, issues des collections du Frac Grand-Large, du Frac Pays-de-Loire et de l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne. Grâce au concours de la galerie Thaddaeus-Ropac, deux œuvres récentes de Robert Longo entrent ici en écho avec une pièce de Louise Lawler de 2013, conservée au Frac Franche-Comté.

Jusqu’au 30 juillet / Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h

À partir du 4 août / Vendredi, samedi & dimanche, de 14h à 18h.

The « Images » exhibition was conceived by the Frac Normandie from works by artists from 2010-2020 who have recently entered its collections: Nina Childress, Anthony D. Green, Wade Guyton, Pierre Joseph, Trevor Paglen, Julia Scher. The exhibition explores the nature of the image in the age of digital reproduction.

The title « Images » is a reference to the « Pictures » exhibition organized in New York in 1977 by art critic Douglas Crimp. Subsequently, the name « Pictures Generation » came to designate American artists who, at the turn of the 1970s-1980s, used existing images in their own work.

At Point du Jour, historic works by Sherrie Levine, Cindy Sherman and Jack Goldstein are presented, from the collections of Frac Grand-Large, Frac Pays-de-Loire and Institut d?art contemporain de Villeurbanne. Thanks to the support of Galerie Thaddaeus-Ropac, two recent works by Robert Longo echo a 2013 piece by Louise Lawler, held at Frac Franche-Comté.

Until July 30 / Wednesday to Sunday, 2 pm to 6 pm

From August 4 / Friday, Saturday & Sunday, 2pm-6pm

La exposición « Imágenes » ha sido concebida por el Frac Normandie a partir de obras de artistas del periodo 2010-2020 que han ingresado recientemente en sus colecciones: Nina Childress, Anthony D. Green, Wade Guyton, Pierre Joseph, Trevor Paglen y Julia Scher. La exposición explora la naturaleza de la imagen en la era de la reproducción digital.

El título « Imágenes » es una referencia a la exposición « Pictures », organizada en Nueva York en 1977 por el crítico de arte Douglas Crimp. Posteriormente, el nombre « Pictures Generation » pasó a designar a los artistas estadounidenses que, a finales de los años setenta y ochenta, utilizaron imágenes existentes en su propia obra.

En Point du Jour se exponen obras históricas de Sherrie Levine, Cindy Sherman y Jack Goldstein procedentes de las colecciones del Frac Grand-Large, el Frac Pays-de-Loire y el Institut d’art contemporain de Villeurbanne. Gracias al apoyo de la galería Thaddaeus-Ropac, dos obras recientes de Robert Longo se hacen eco de una pieza de 2013 de Louise Lawler, conservada en el Frac Franche-Comté.

Hasta el 30 de julio / de miércoles a domingo, de 14:00 a 18:00 h

A partir del 4 de agosto / viernes, sábado y domingo, de 14:00 a 18:00 h

Die Ausstellung « Images » wurde vom Frac Normandie anhand von Werken von Künstlern aus den Jahren 2010-2020 konzipiert, die kürzlich in seine Sammlungen aufgenommen wurden: Nina Childress, Anthony D. Green, Wade Guyton, Pierre Joseph, Trevor Paglen, Julia Scher. Sie bietet eine Erkundung der Natur des Bildes im Zeitalter seiner digitalen Reproduktion.

Der Titel « Images » ist eine Anspielung auf die Ausstellung « Pictures », die 1977 von dem Kunstkritiker Douglas Crimp in New York organisiert wurde. Später wurde der Name « Pictures Generation » für US-amerikanische Künstler verwendet, die in den 1970er und 1980er Jahren existierende Bilder in ihren eigenen Werken verwendeten.

Im Point du Jour werden historische Stücke von Sherrie Levine, Cindy Sherman und Jack Goldstein aus den Sammlungen des Frac Grand-Large, des Frac Pays-de-Loire und des Institut d’art contemporain de Villeurbanne gezeigt. Dank der Unterstützung der Galerie Thaddaeus-Ropac können zwei neue Werke von Robert Longo mit einem Werk von Louise Lawler aus dem Jahr 2013, das sich im Frac Franche-Comté befindet, in Echo treten.

Bis zum 30. Juli / Mittwoch bis Sonntag, 14:00 bis 18:00 Uhr

Ab dem 4. August / Freitag, Samstag & Sonntag, 14-18 Uhr

