Exposition – FORM(E)S – ERRIS HUIGENS 107 allée François Mitterand Rouen, 26 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Originaire des Pays-Bas, Erris Huigens est un artiste plasticien s’inscrivant dans la continuité du mouvement de l’Art Minimal, hérité de De Stijl et du Bauhaus.

Son alter égo Deconstructie, contraction de déconstruction et de construction, est une manière de définir ses recherches à travers la transmutation de formes géométriques et d’environnements industriels en déclin.

La matérialité de nos sociétés modernes est l’essence de son œuvre, produisant des créations ex-situ dans des friches où nature et industrie se croisent et s’entremêlent.

Digne succession du Graffiti et du Minimalisme, l’œuvre de Erris Huigens se veut loin de l’élitisme artistique contemporain. Une invitation à un regard différent sur nos environnements urbains ampli d’une omniprésence géométrique..

Vendredi 2023-10-26 14:00:00 fin : 2023-12-23 19:00:00. .

107 allée François Mitterand

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Originally from the Netherlands, Erris Huigens is a visual artist following in the footsteps of the Minimal Art movement, inherited from De Stijl and Bauhaus.

His alter ego Deconstructie, a contraction of deconstruction and construction, is a way of defining his research through the transmutation of geometric forms and decaying industrial environments.

The materiality of our modern societies is the essence of his work, producing ex-situ creations in wastelands where nature and industry intersect and intermingle.

A worthy successor to Graffiti and Minimalism, Erris Huigens? work is far removed from contemporary artistic elitism. An invitation to take a different look at our geometrically omnipresent urban environments.

Nacida en los Países Bajos, Erris Huigens es una artista visual que sigue los pasos del movimiento Minimal Art, heredero de De Stijl y la Bauhaus.

Su alter ego Deconstructie, contracción de deconstrucción y construcción, es una forma de definir su investigación a través de la transmutación de formas geométricas y entornos industriales en decadencia.

La materialidad de nuestras sociedades modernas es la esencia de su obra, que produce creaciones ex-situ en terrenos baldíos donde la naturaleza y la industria se cruzan y entremezclan.

Digno sucesor del graffiti y el minimalismo, el trabajo de Erris Huigens se aleja del elitismo artístico contemporáneo. Es una invitación a mirar de otra manera nuestros entornos urbanos, amplificada por la omnipresencia de la geometría.

Erris Huigens ist ein bildender Künstler aus den Niederlanden, der die Bewegung der Minimal Art fortsetzt, die von De Stijl und dem Bauhaus geerbt wurde.

Sein Alter Ego Deconstructie, das sich aus Dekonstruktion und Konstruktion zusammensetzt, beschreibt seine Forschung durch die Transmutation von geometrischen Formen und verfallenden Industrieumgebungen.

Die Materialität unserer modernen Gesellschaften ist die Essenz seines Werks, das Ex-Situ-Kreationen auf Brachflächen produziert, wo Natur und Industrie sich kreuzen und vermischen.

Als Nachfolger von Graffiti und Minimalismus ist das Werk von Erris Huigens weit entfernt vom zeitgenössischen künstlerischen Elitarismus. Eine Einladung zu einem anderen Blick auf unsere urbanen Umgebungen, die von einer allgegenwärtigen geometrischen Präsenz geprägt sind.

Mise à jour le 2023-10-04 par Normandie Tourisme / Attitude Manche