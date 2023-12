Les Samedis de la Création – Weekend ! 106 Rue Jeanne d’Arc Mehun-sur-Yèvre, 4 décembre 2023, Mehun-sur-Yèvre.

Mehun-sur-Yèvre,Cher

Plus qu’un samedi, c’est un week-end qui mêlera : Métiers d’art et Culture,

Mintéalogie et Bien-être !.

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-10 . .

106 Rue Jeanne d’Arc

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire



More than just a Saturday, it’s a weekend that combines: Arts and Crafts and Culture,

And Wellness!

Más que un sábado, es un fin de semana que reúne: Arte, Artesanía y Cultura,

¡y bienestar!

Mehr als nur ein Samstag, es ist ein Wochenende, das Kunsthandwerk und Kultur miteinander verbindet,

Mintéalogie und Wohlbefinden!

