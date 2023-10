Les Samedis de la Création 106 Rue Jeanne d’Arc Mehun-sur-Yèvre, 7 octobre 2023, Mehun-sur-Yèvre.

Mehun-sur-Yèvre,Cher

Venez découvrir Lise Traverse-LesTrois Uni’Verre, créatrice de perles en verre artisanales et uniques avec la technique du verre filé.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 19:00:00. EUR.

106 Rue Jeanne d’Arc

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire



Come and discover Lise Traverse-LesTrois Uni’Verre, creator of unique handcrafted glass beads using the spun glass technique

Venga a descubrir a Lise Traverse-LesTrois Uni’Verre, creadora de cuentas de vidrio únicas hechas a mano mediante la técnica del hilado de vidrio

Entdecken Sie Lise Traverse-LesTrois Uni’Verre, Designerin von handgefertigten und einzigartigen Glasperlen mit der Technik des gesponnenen Glases

Mise à jour le 2023-10-02 par BIT MEHUN SUR YEVRE