Les Samedis de la Création 106 Rue Jeanne d’Arc Mehun-sur-Yèvre, 8 juillet 2023, Mehun-sur-Yèvre.

Mehun-sur-Yèvre,Cher

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’Atelier de l’Olivier vous invite à des séances de démonstration, lecture et échanges !.

2023-07-08

106 Rue Jeanne d’Arc

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire



Within the framework of the European Crafts Days, the Atelier de l’Olivier invites you to demonstration, reading and exchange sessions!

En el marco de los Días Europeos de la Artesanía, el Atelier de l’Olivier le invita a sesiones de demostración, lecturas e intercambios

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kunsthandwerks lädt das Atelier de l’Olivier Sie zu Vorführungen, Lesungen und Austausch ein!

