Vichy Summer Jump 106 rue Jean Jaurès Vichy, 7 juillet 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Situé dans le centre ville de Vichy, le stade équestre du Sichon accueille cette année la 4ème édition du Vichy Summer Jump. Venez du 7 au 9 juillet pour vous accueillir dans ce lieu historique. Entrée gratuite et restauration sur place..

2023-07-07 fin : 2023-07-09 . .

106 rue Jean Jaurès Stade Equestre du Sichon

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Located in downtown Vichy, the Stade Equestre du Sichon will be hosting the 4th Vichy Summer Jump this year. Join us from July 7 to 9 to welcome you to this historic venue. Free admission and on-site catering.

Situado en el centro de Vichy, el Stade Equestre du Sichon acogerá este año la 4ª edición del Vichy Summer Jump. Acérquese del 7 al 9 de julio a este histórico recinto. Entrada gratuita y restauración in situ.

Das im Stadtzentrum von Vichy gelegene Reiterstadion Sichon ist in diesem Jahr Gastgeber des vierten Vichy Summer Jump. Kommen Sie vom 7. bis 9. Juli, um sich an diesem historischen Ort willkommen zu heißen. Freier Eintritt und Verpflegung vor Ort.

