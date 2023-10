Jeux de société ‘en famille’ 106 rue alexandre léon Labouheyre, 8 novembre 2023, Labouheyre.

Labouheyre,Landes

Une découverte ludique et amusante autour de jeux de société inédits ou peu connus, pour petits et grands.

Animée par As2Pik.

2023-11-08 fin : 2023-11-08 18:00:00. .

106 rue alexandre léon pôle animation

Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine



A fun and playful discovery of new and little-known board games for young and old.

Hosted by As2Pik

Una forma divertida de descubrir juegos de mesa nuevos y poco conocidos para grandes y pequeños.

Organizado por As2Pik

Eine spielerische und unterhaltsame Entdeckungstour rund um neue oder wenig bekannte Gesellschaftsspiele für Groß und Klein.

Moderiert von As2Pik

