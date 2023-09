SKATE GAME ! Animation avec l’équipe de voltige championne du monde 106 promenade Fori Chamonix-Mont-Blanc, 13 octobre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Un exercice de haute voltige en formation groupée… et en skate board !

12 jeunes skateurs évoluent en formation groupée, pilotés par les as de l’équipe de voltige aérienne !.

2023-10-13 14:00:00 fin : 2023-10-13 17:30:00. .

106 promenade Fori Cité Scolaire Roger Frison Roche

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



A high-flying exercise in grouped formation… and on a skateboard!

12 young skateboarders in group formation, piloted by the aces of the aerobatics team!

Un ejercicio de altos vuelos en formación de grupo… ¡y sobre un monopatín!

12 jóvenes skaters en formación de grupo, pilotados por los ases del equipo de acrobacia aérea.

Eine Hochseilgartenübung in Gruppenformation… und auf dem Skateboard!

12 junge Skateboarder bewegen sich in einer Gruppenformation, die von den Assen des Kunstflugteams gesteuert wird!

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc