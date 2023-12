Soirée musicale avec Anna Fleur 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin, 16 décembre 2023, Penestin.

Autrice-compositrice-interprète, Anna Fleur, artiste à la fois sensible et solaire, a créé un univers musical enchanteur en fusionnant subtilement la pop aux délices de la chanson française. Vous êtes invités à plonger dans son monde musical influencé par des artistes tels que Agnes Obel, Patrick Watson, London Grammar et Barbara.

Anna nous ouvre les portes de son jardin secret, où des images évocatrices se transforment en un bouquet de poésie sonore. Sa voix chaleureusement envoûtante accompagnée de son piano et de nappes atmosphériques, vous emportera dans une expérience musicale captivante.



Soirée au chapeau, merci pour l’artiste !

106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin
02 23 10 00 86
lebateaulivre-penestin@wanadoo.fr
http://www.lebateaulivre-penestin.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T18:30:00+01:00 – 2023-12-16T19:30:00+01:00

