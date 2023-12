Voyages extraordinaires au pays du sel 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin, 9 décembre 2023, Penestin.

La compagnie les Crieurs de Boucan avec la conteuse Marie-Laure Sautereau et le musicien Jerry Balthaze vous propose une jolie soirée :



Et si l’Ankou traversait la galaxie pour faucher ses âmes ? Alors pourquoi pas combattre un Kraken au large de la Bretagne ! Les Contes Extraordinaires vous emmèneront plus loin que vous ne pouvez l’imaginer !

Chapeau pour les artistes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

