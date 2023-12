Le mardi à Monoprix 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin, 2 décembre 2023, Penestin.

Samedi 2 décembre, 19h00
106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin

Le comédien Philippe Bertin nous emmènera à Monoprix (lecture du texte d’Emmanuel Darley),

Une femme rend visite à son père, chaque mardi, pour s’occuper de lui, faire son ménage et l’accompagner à Monoprix. Mais le père a du mal à reconnaître dans Marie-Pierre, sa visiteuse, le fils qu’il a aimé autrefois, et qui s’appelait Jean-Pierre.

Chapeau pour l’artiste

