Rencontre avec Olivier LE CARRER, journaliste et navigateur 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin Penestin, 17 novembre 2023, Penestin.

Rencontre avec Olivier LE CARRER, journaliste et navigateur Vendredi 17 novembre, 19h00 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin Public

Le Bateau livre a la chance d’accueillir Olivier Le Carrer, journaliste et navigateur, qui vient de publier le très beau récit Naviguer sur les sentiers du vent aux éditions Actes Sud.

Passionné et passionnant, il nous fera découvrir ses chemins maritimes et nous racontera ses rencontres humaines mais aussi animales, végétales, sensorielles…

106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 10 00 86 »}, {« type »: « email », « value »: « lebateaulivre-penestin@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lebateaulivre-penestin.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/rencontre-avec-olivier-le-carrer-journaliste-et-navigateur-penestin.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T05:00:00+01:00

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T05:00:00+01:00

CULTURE LITTRATURE