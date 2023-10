Atelier de découverte de l’encre 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin, 24 octobre 2023, Penestin.

Atelier de découverte de l’encre Mardi 24 octobre, 14h30 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Inscription: 15

Dominique Rincé Barjou vous propose un atelier de découverte de l’encre.

106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 10 00 86 »}, {« type »: « email », « value »: « lebateaulivre-penestin@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lebateaulivre-penestin.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-de-decouverte-de-l-encre-penestin.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T14:30:00+02:00 – 2023-10-24T16:30:00+02:00

2023-10-24T14:30:00+02:00 – 2023-10-24T16:30:00+02:00

CULTURE LOISIRS