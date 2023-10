exposition des oeuvres de Michèle Riesenmey 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin Penestin, 6 octobre 2023, Penestin.

exposition des oeuvres de Michèle Riesenmey 6 octobre – 12 novembre 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin Public

L’exposition débutera avec la lecture d’Isabelle Pinçon, dont le livre « Homme Parfait » est illustré par l’artiste elle-même!

106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin
02 23 10 00 86
lebateaulivre-penestin@wanadoo.fr
http://www.lebateaulivre-penestin.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T18:00:00+02:00 – 2023-10-07T04:00:00+02:00

2023-11-12T18:00:00+01:00 – 2023-11-13T04:00:00+01:00

