Exposition : Dominique RINCÉ BARJOU 1 – 31 juillet 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin Public

A partir du samedi 1er juillet, vous pourrez découvrir le magnifique travail de Dominique Rincé Barjou. Encre, collage et autres irruptions de la nature, ses œuvres seront sur nos murs pendant tout le mois de juillet.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le dimanche 2 juillet à 11h.

106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin
02 23 10 00 86
lebateaulivre-penestin@wanadoo.fr
http://www.lebateaulivre-penestin.com

