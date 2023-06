Concert Shot Brass Tower 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin Penestin, 11 juin 2023, Penestin.

Concert Shot Brass Tower Dimanche 11 juin, 11h00 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin Public

Le Shot Brass Tower est un brass band bigarré qui revisite avec bonne humeur et générosité le répertoire des fanfares de la Nouvelle Orléans. Ses 12 musiciens concoctent entre Nantes et Pornic un groove festif et spontané sur les traces du Rebirth Brass Band, du Hot Eight ou du Youngblood Brass Band…

106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 10 00 86 »}, {« type »: « email », « value »: « lebateaulivre-penestin@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lebateaulivre-penestin.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-shot-brass-tower-penestin-1.html »}] [{« link »: « https://lebateaulivre-penestin.us19.list-manage.com/track/click?u=32245bcfe2a0bd7a1e4c3a361&id=da162e9d1e&e=4b010d1858 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T11:00:00+02:00 – 2023-06-11T21:00:00+02:00

2023-06-11T11:00:00+02:00 – 2023-06-11T21:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE