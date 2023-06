Rencontre avec Alexandra Goujon, spécialiste française de l’Ukraine 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin Penestin, 9 juin 2023, Penestin.

Rencontre avec Alexandra Goujon, spécialiste française de l’Ukraine Vendredi 9 juin, 19h00 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin Public

Le Bateau livre a la chance d’accueillir Alexandra Goujon, maitre de conférences en sciences politiques à l’université de Bourgogne et une des meilleures spécialistes françaises de l’Ukraine qui vient de publier une nouvelle édition (revue et augmentée !) de son livre L’Ukraine, de indépendance à la guerre aux éditions du Cavalier Bleu

106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 10 00 86 »}, {« type »: « email », « value »: « lebateaulivre-penestin@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lebateaulivre-penestin.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/rencontre-avec-alexandra-goujon-specialiste-francaise-de-l-ukraine-penestin.html »}] [{« link »: « https://lebateaulivre-penestin.us19.list-manage.com/track/click?u=32245bcfe2a0bd7a1e4c3a361&id=85b8412790&e=4b010d1858 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T19:00:00+02:00 – 2023-06-10T05:00:00+02:00

2023-06-09T19:00:00+02:00 – 2023-06-10T05:00:00+02:00

CULTURE LITTRATURE