Exposition : Jean-Louis CERISIER 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin, 29 avril 2023, Penestin. Exposition : Jean-Louis CERISIER 29 avril – 18 juin 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin Public Nos murs sont bien contents d’accueillir l’exposition de Jean-Louis Cerisier du samedi 29 avril au dimanche 18 juin !

Artiste peintre éclectique autant dans la technique que dans la matière, il puise son inspiration dans l'art naïf, entre autres… Le vernissage de l'exposition aura lieu le dimanche 30 avril à 11h.

