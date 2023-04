Théâtre : Spectacle d’improvisations, JY & JY les fameux 2 en 1 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin, 15 avril 2023, Penestin.

« Tombés sous le charme du Bateau Livre et de ses libraires, ses livres et ses petits plats, JY & JY se laissent inspirer en direct par le lieu et ses vibrations ascensionnelles.

Partant du Bateau-Livre – ultime refuge avant plus haut – « Les 2 EN 1 » emmènent le public vers les sommets, là où la poésie tient lieu d’oxygène.



Chemin faisant, ils répondent, avec simplicité, à quatre questions existentielles :

Où sommes-nous, immergés dans ces saveurs terrestres et spirituelles ?

A quoi aspire-je dans le silence ?

Que faisons-nous avec des cannes à pêche sur ces hauteurs ?

Où suis-je, quand je ne vois pas passer le temps ?



Un spectacle d’improvisations mûrement préparées qui pourrait se résumer ainsi : ET SI ON DANSAIT ? »

