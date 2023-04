Atelier d’écriture 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Atelier d'écriture 4 mars – 1 juillet, les samedis 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Participation: 10,00 Un moment pour soi, pour inventer des histoires, sans autre prétention que de laisser aller son imagination et/ou ses souvenirs.

Ni un cours, ni une psychothérapie, rien que deux heures ensemble en dehors du temps

Décontraction, ouverture d’esprit et bonne humeur sont nos moteurs ! Sur inscription : 06 64 84 53 09

2023-03-04T14:30:00+01:00 – 2023-03-04T16:30:00+01:00

