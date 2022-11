Rencontre et dédicace : M.Paul CAUUET 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Rencontre et dédicace : M.Paul CAUUET 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin, 10 décembre 2022, Penestin. Rencontre et dédicace : M.Paul CAUUET Samedi 10 décembre, 17h00 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin

Participation: 0

Rencontre avec Paul Cauuet, l’illustrateur de la série désormais cultissime Les Vieux fourneaux publiée aux éditions Dargaud. Le tome 7 vient tout juste de sortir et il est… aux petits oignons … 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique Pays de la Loire Rencontre avec Paul Cauuet, l’illustrateur de la série désormais cultissime Les Vieux fourneaux publiée aux éditions Dargaud.

Le tome 7 vient tout juste de sortir et il est… aux petits oignons !

La dédicace sera suivie d’une rencontre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T17:00:00+01:00

2022-12-11T03:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Adresse 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Ville Penestin lieuville 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Departement Loire-Atlantique

106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penestin/

Rencontre et dédicace : M.Paul CAUUET 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin 2022-12-10 was last modified: by Rencontre et dédicace : M.Paul CAUUET 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin 10 décembre 2022 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin Penestin Pénestin

Penestin Loire-Atlantique