Rencontre littéraire : M.SUAUDEAU Jean-Pierre Vendredi 2 décembre, 19h00 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin

Rencontre avec Jean-Pierre Suaudeau, auteur de son dernier livre « Poétique d’une idole, rêver Johnny », publié aux éditions Joca Seria.

« JH a accompagné ma vie, nos vies, depuis un demi-siècle et le plus souvent à notre insu, figure récurrente, décor invariablement là devant lequel on a grandi, vieilli.

Comme s’il suffisait, en ce début de xxie siècle, de le regarder pour savoir où nous en sommes de notre histoire, de nos espoirs, de ce qu’on en a fait, de ce que nous sommes devenus, ensemble et seuls.

De le regarder et de l’approcher.

De comprendre et d’imaginer.

De rêver Johnny. »

Jean-Pierre SUAUDEAU



