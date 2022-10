Rencontre littéraire : M.FLAO Benjamin 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Rencontre littéraire : M.FLAO Benjamin
Vendredi 11 novembre, 17h00
106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin

Rencontre et échange avec Benjamin FLAO pour son extraordinaire bandée dessinée L'âge d'eau publiée aux éditions Futuropolis !

10 ans après Kililana Song, FLAO signe un récit politique et personnel puissant comme une réponse cathartique à la traversée chaotique de la pandémie. Pour lui, on a touché le bord de notre civilisation et c’est aussi difficile qu’exaltant.

Cette rencontre a lieu dans le cadre de la manifestation Libres en littérature organisée par la Fédération des Cafés Librairies de Bretagne.

