Concert : François GAILLARD 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Concert : François GAILLARD 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin, 22 octobre 2022, Penestin. Concert : François GAILLARD Samedi 22 octobre, 19h00 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin

Entrée: 0

François Gaillard est auteur, compositeur et interprète, mais aussi formateur en audiovisuel et vidéaste-réalisateur. En marge du concert dessiné « Tracer la Route » avec lequel il tourne depuis 20… 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique Pays de la Loire François Gaillard est auteur, compositeur et interprète, mais aussi formateur en audiovisuel et vidéaste-réalisateur.

En marge du concert dessiné « Tracer la Route » avec lequel il tourne depuis 2017, François Gaillard retrouve le chemin des solos : debout, chantant et livrant bataille avec un accordéon plus rock que musette, il revient avec des chansons très personnelles, pleines d’humour, d’autodérision et de tendresse. Histoire de fêter, avec vous, ses 20 ans de chanson !

Concert au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T19:00:00+02:00

2022-10-23T05:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Adresse 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Ville Penestin lieuville 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Departement Loire-Atlantique

106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penestin/

Concert : François GAILLARD 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin 2022-10-22 was last modified: by Concert : François GAILLARD 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin 22 octobre 2022 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin Penestin Pénestin

Penestin Loire-Atlantique