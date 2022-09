Rencontre littéraire : Mme JOSSE 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Rencontre littéraire : Mme JOSSE
Vendredi 7 octobre, 19h00
106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin

Les Heures silencieuses, Nos vies désaccordées, Le Dernier gardien d'Ellis Island, Une longue impatience, Une femme en contre-jour, Ce matin-là et tout fraichement La Nuit des pères, vous avez forcément déjà croisé ou même lu un roman de Gaëlle Josse !

Autrice chouchoute des libraires, elle chemine avec délicatesse, subtilité et intelligence dans l’écriture et ce, pour notre plus grand bonheur de lecteur et lectrice…

