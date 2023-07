Concert : La Meute 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin, 11 juillet 2023, .

Concert : La Meute Mardi 11 juillet, 18h30 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin Participation: 0

La Meute, c’est qui ?

Ce sont quatre femmes réunies par l’amour des mots et la volonté de les offrir au public.

Roxane Perrin à la voix, Margaux Seon à l’accordéon, Maëlle Bourry à la contrebasse et Florie Perroud à la batterie, assurément un grand moment d’énergie et de musique…

Concert au chapeau, merci pour elles !

106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T18:30:00+02:00 – 2023-07-12T04:30:00+02:00

CULTURE FAMILLE