Concert : Pierre-Yves RENARD 106 Le Haut-Pénestin 56760 Penestin, 27 mai 2023, .

« Tant pis… Quand même… », ce sont les chansons à propos et d’humeur variables de Pierre-Yves Renard, accompagnées par les vieux complices de la chansons française que sont l’accordéon la contrebasse et la guitare.

Concert au chapeau.

2023-05-27T18:30:00+02:00 – 2023-05-28T04:30:00+02:00

