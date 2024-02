106 EXPERIENCE VIEUX FARKA TOURÉ SEXTET + STRANGE O’CLOCK Rouen, mercredi 13 mars 2024.

106 EXPERIENCE VIEUX FARKA TOURÉ SEXTET + STRANGE O’CLOCK Rouen Seine-Maritime

Surnommé le Hendrix du Sahara , le guitariste virtuose Vieux Farka Touré conjugue avec génie la tradition malienne, la musique songhaï de ses racines et le blues rock moderne. Sur scène, Vieux jouera en sextet son dernier opus Les Racines, un voyage intemporel aux sources du blues et de la musique de son père, le légendaire Ali Farka Touré. (Vieux Farka Touré Guitare et chant / Modibo Mariko Basse / Souleymane Kane Calebasse / Adama Koné Batterie & Djembé / Samba Diabaté Guitare / Ousmane Dagno Djéli N’Goni).

En première partie, la fusion de rock, de musique mandingue et de blues touareg de Strange O’Clock.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 20:00:00

fin : 2024-03-13

106 Allée François Mitterrand

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie info@le106.com

