Retraite Pleine Conscience résidentielle » la puissance de la Présence Incarnée » 106 chemin du Savelat Gigors-et-Lozeron, 12 juillet 2023, Gigors-et-Lozeron.

Gigors-et-Lozeron,Drôme

L’association Résonance propose une retraite en silence avec des assises, des relaxations, du Yoga doux, des marches conscientes et des partages en grand groupe. RDV individuels proposés..

08:30:00 fin : . .

106 chemin du Savelat Charousse

Gigors-et-Lozeron 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The association Résonance offers a silent retreat with sitting, relaxation, gentle yoga, conscious walking and large-group sharing. Individual appointments available.

La asociación Résonance ofrece un retiro en silencio con sentada, relajación, yoga suave, marcha consciente y convivencia en gran grupo. Citas individuales disponibles.

Der Verein Résonance bietet ein Retreat in Stille mit Sitzen, Entspannung, sanftem Yoga, bewussten Spaziergängen und Austausch in der Großgruppe an. Individuelle Termine werden angeboten.

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme du Val de Drôme