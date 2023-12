Toyo ! 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement, 20 mars 2024, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-20

Une jolie histoire entre un tuyau de chantier et un violoniste….

Une jolie histoire entre un tuyau de chantier et un violoniste…Enfants

Cie les Colporteurs



Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid tout raide, tout creux… quelle aubaine !



Coline la violoniste, fait chanter Toyo ; toutes sortes de sons semblent sortir de lui…Gillou le contorsionniste apprivoise Toyo, ils s’adoptent immédiatement et comme Gillou est très, mais alors vraiment très souple, il se glisse à l’intérieur et s’y installe…



Toyo devient pour Gillou une carapace, un costume, un chapeau, une tour d’équilibriste ! Puis on entend le son du violon ; Gillou tombe sous le charme de la mélodie, et voilà qu’avec Toyo ils s’échappent dans une danse mélancolique…Vraiment, ils s’aiment tous les deux…

.

106 Boulevard Françoise Duparc HangArt

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-21 par Ville de Marseille