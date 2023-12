Mahalia & moi 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-03-08 19:30:00

fin : 2024-03-08 « Mahalia & moi » sur la scène du Hangart le 8 mars..

Florence Aubrun rend hommage à Mahalia Jackson chanteuse noire américaine, reine du gospel, l’une des plus belles voix du monde, mais aussi militante influente aux côtés de Martin Luther King. .

106 Boulevard Françoise Duparc HangArt

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

