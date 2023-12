Eau – Norées 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement, 6 mars 2024, Marseille 4e Arrondissement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06

fin : 2024-03-15

« Eau – Norées » exposition des photographies de Delphine Denans au Hangart..

Une exposition photographique qui met en lumière et honore les Femmes.



Des photographies artistiques et poétiques de femmes capturées dans l’eau pour révéler à la fois leur puissance, leur beauté et leur vulnérabilité. C’est une vraie mise en valeur de la féminité et en particulier de la reconnexion à soi, à l’Eau, et à la vie.



Présenté par Delphine Denans.

106 Boulevard Françoise Duparc HangArt

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



