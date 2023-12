Duo Astreos 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement, 9 février 2024, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 19:30:00

fin : 2024-02-09

Ophélie Dècle et Dimitri Saussard en concert sur la scène du Hangart le 9 février..

Ophélie Dècle et Dimitri Saussard en concert sur la scène du Hangart le 9 février.

Leur répertoire met en valeur la présence de ces instruments dans les musiques classiques et traditionnelles, à travers des arrangements de pièces choisies de compositeurs de la fin du 19e siècle au 20e siècle et des compositions.



Ils proposent un programme dans lequel se côtoient airs connus et pièces spécifiques à leurs instruments, ainsi que des styles variés : hommage aux musiques latines (Piazzolla), valse et airs russes (Tchaïkovsky, Mussorgsky, Borodin), compositeurs européens (Grieg, Poulenc, Saint Saëns), etc



Ophélie Dècle à la flûte traversière

Dimitri Saussard à l’accordéon

.

106 Boulevard Françoise Duparc HangArt

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-21 par Ville de Marseille