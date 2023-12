Les carnets de Harry Haller 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement, 26 janvier 2024, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 19:30:00

fin : 2024-01-26

« Les carnets de Harry Haller » sur la scène du Hangart..

« Les carnets de Harry Haller » sur la scène du Hangart.

D’après « Le Loup des Steppes » de Hermann Hesse, ce spectacle a été accueilli comme un « road-movie passionnant dans une obscurité lumineuse ». Harry, écrivain en panne d’inspiration, fulmine dans son antre contre son existence sans but et l’absurdité de la vie. « À quoi bon ! ». Cette nuit-là, il se révolte contre son incapacité à vivre, prend son courage à deux mains, et s’extirpe enin de chez lui.



Interprétation : Frédéric Schmitt

Mise en scène : Jean-Christophe Barbaud

Production Théâtre Odyssée

.

106 Boulevard Françoise Duparc HangArt

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-21 par Ville de Marseille