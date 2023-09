50 ans de Fiertés 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement, 9 octobre 2023, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Des Etats-Unis à Marseille en passant par Amsterdam, l’association Mémoire des Sexualités revient sur 5 décennies de lutte à travers 19 panneaux photographiques forts de sens..

2023-10-09 fin : 2023-10-20 . .

106 Boulevard Françoise Duparc Hangart

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From the United States to Marseille and Amsterdam, the Mémoire des Sexualités association looks back over 5 decades of struggle through 19 meaningful photographic panels.

De Estados Unidos a Marsella y Ámsterdam, la asociación Mémoire des Sexualités repasa 5 décadas de lucha a través de 19 significativos paneles fotográficos.

Von den USA über Amsterdam bis nach Marseille: Die Vereinigung Mémoire des Sexualités blickt in 19 bedeutungsvollen Fototafeln auf fünf Jahrzehnte des Kampfes zurück.

Mise à jour le 2023-09-15 par Ville de Marseille