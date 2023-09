Ciné-Club-Débats autour de la Méditerranée et ses enjeux 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement, 3 octobre 2023, Marseille 4e Arrondissement.

2023-10-03 18:30:00 fin : 2023-10-03 . .

106 Boulevard Françoise Duparc Hangart

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Ciné-Club-Débats on the Mediterranean and its challenges, at Le Hangart.

Ciné-Club-Debates sobre el Mediterráneo y sus desafíos, en Le Hangart.

Ciné-Club-Debatten rund um den Mittelmeerraum und seine Herausforderungen, Termin im Hangart.

Mise à jour le 2023-09-13 par Ville de Marseille