Venez peindre votre transformateur ! 106 avenue Tolosane, 7 juin 2023, Ramonville-Saint-Agne. Venez peindre votre transformateur ! 7 et 10 juin 106 avenue Tolosane Gratuit Vous avez l’âme d’un·e artiste ? Participez au projet de décoration de transformateurs électriques ! TRANSFORMATEUR N°9

07 juin de 14h30 à 18h30 et 10 juin de 12h30 à 17h

106 av. Tolosane Les participant·es, accompagné·es par l’artiste Marta Anglada, auront des espaces de création de formes géométriques à peindre, préalablement délimités par l’artiste, tout en ayant la possibilité de développer leur créativité avec les codes couleurs déterminés. ——————-

Gratuit · Ouvert à tou·tes (enfants de -14 ans accompagnés d’un adulte).

Contacts et informations : martagarcianglada@gmail.com · Instagram : anglada_marta

democratie.participative@mairie-ramonville.fr

