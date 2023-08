Cinésoupe 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy, 5 novembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

En partenariat avec l’association Le Bouillon.

2023-11-05 18:00:00 fin : 2023-11-05 19:30:00. .

106-110 rue du Maréchal Lyautey Médiathèque Valery-Larbaud

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



In partnership with the association Le Bouillon

En colaboración con la asociación Le Bouillon

In Partnerschaft mit dem Verein Le Bouillon

Mise à jour le 2023-08-23 par Vichy Destinations