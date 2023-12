Réveillon du Nouvel An au 1055 1055 Rue de la Lième Perrigny, 31 décembre 2023, Perrigny.

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31

Le 10.55 de Lons-le-Saunier se prépare à offrir une expérience inoubliable comme chaque année pour célébrer le Nouvel An 2024. Pour ceux en quête d’idées pour fêter la nouvelle année dans la région, le 10.55 de Lons-le-Saunier vous propose une soirée exceptionnelle, privatisée et accessible uniquement sur réservation. Découvrez ce qui vous attend pour une soirée de réveillon inoubliable, incluant un menu spécial et un accès illimité à nos activités.

TARIFS DE LA SOIRÉE

RÉSERVATION

Un Menu Gourmand et festif

La soirée du Nouvel An au 10.55 commence par un accueil chaleureux avec un cocktail de bienvenue, suivi par un assortiment de bouchées gourmandes. Parmi les bouchés proposées, on trouve la Gougère festive au chèvre frais et au magret de canard fumé, un Macaron au foie gras et chutney de figue, des marrons en velouté avec sa chips de bacon, et des escargots au beurre persillé en feuilleté.

Pour l’entrée, laissez-vous tenter par le délice marin avec du saumon façon gravlax servi sur un blinis moelleux. Ensuite, place au plat principal, le Festin de Quasi de veau, servi rosé et accompagné d’une délicate sauce au champagne, de pommes de terre rôties, et de duxelles de champignons.

Le repas de la Saint Sylvestre ne serait pas complet sans un assortiment de fromages pour une pause salée avant le dessert. Et pour clore le repas en beauté, la Cheffe du 10.55 a réinventé la Forêt noire, une création à ne pas manquer.

Bien-sûr un menu enfant est disponible pour les bambins de moins de 12 ans !

La Formule Nouvel An Comprend Tous Nos Jeux en Illimité (Hors Jeux à Pièces et Escape Game)

En plus de son menu spécial et de ses animations de fête, le 10.55 de Lons/Perrigny vous propose une offre exceptionnelle pour le Nouvel An. La formule Nouvel An comprend l’accès illimité à tous nos jeux, à l’exception des jeux à pièces et de l’Escape Game. Vous pourrez profiter de nos activités toute la nuit, ajoutant ainsi une touche ludique à votre soirée de réveillon. Bowling, Laser Game, Réalité Virtuelle, Tac-Tic Room, Trampoline Park, Kid Park et Parcours Aventure pour les enfants… Réservez dès maintenant pour garantir votre place à cette soirée inoubliable !

Animations Festives pour tout au long de la soirée

Le Nouvel An au 10.55 de Lons-le-Saunier ne se limite pas au repas. L’établissement a prévu une série d’animations pour vous divertir tout au long de la soirée. Un magicien émerveillera les invités avec des tours fascinants, une maquilleuse sera présente pour les enfants, et un DJ mettra l’ambiance sur les pistes de bowling ! Vous pouvez être sûr que la soirée sera animée et divertissante.

