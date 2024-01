MARIUS 1050, Avenue Léonard de Vinci Mas D’En Civade Lattes, jeudi 4 avril 2024.

Lattes Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:30:00

fin : 2024-04-04 23:00:00

Ne manquez pas le spectacle de théâtre Marius le 04 avril 2024 à 20h30 !

Marius, c’est la vie : des pères qui tiennent leur bar d’une main de fer, des mères qui élèvent seules leurs filles, des fils qui rêvent d’ailleurs, des filles qui rêvent d’amour, et des veufs qui rêvent d’avenir… Ce spectacle fait revivre cette fresque aux accents marseillais, en proposant à ses comédiens et aux spectateurs une modernité de ton et un va-et-vient de sentiments cher à Pagnol : du rire à l’émotion. Il fait chaud, le pastis coule à flot, dans un sublime décor de cinéma.

Durée: 2h30

A partir de 10 ans

EUR.

1050, Avenue Léonard de Vinci

Mas D’En Civade

Lattes 34970 Hérault Occitanie



