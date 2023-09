Journées Européennes du Patrimoine : visite libre du collège Gambetta 105 rue Wilson Cahors, 17 septembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Espace sacré, espace d’éducation, visite des salles emblématiques et découverte de l’art architectural et iconographique des jésuites: la chapelle et la salle des déclamations constituent la partie la plus remarquable du collège des jésuites fondé en 1605. Représentative de l’architecture des collèges jésuites, sa chapelle comporte des fresques de Guy François et de son atelier. Le plafond de la salle des déclamations, richement orné, offre un exemple rare de la représentation des sibylles dans l’iconographie jésuite.

Ancien collège des Jésuites du XVIIe siècle : histoire, architecture, peinture monumentale et mobilier, chapelle et clocher. Cabinet de physique, bâtiment du XIXe siècle construits sur l’emplacement du couvent des Cordeliers (XIVe et XVIIe siècles) construction XXIe siècle. [Source: Ministère de la Culture].

2023-09-17 13:30:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

105 rue Wilson Collège Gambetta

Cahors 46000 Lot Occitanie



Sacred space, educational space, visit of the emblematic rooms and discovery of the architectural and iconographic art of the Jesuits: the chapel and the declamation room are the most remarkable part of the Jesuit college founded in 1605. Representative of the architecture of the Jesuit colleges, its chapel contains frescoes by Guy François and his workshop. The ceiling of the declamation room, richly decorated, offers a rare example of the representation of sibyls in Jesuit iconography.

Former Jesuit college of the 17th century: history, architecture, monumental paintings and furniture, chapel and bell tower. Cabinet of Physics, 19th century building built on the site of the Cordeliers convent (14th and 17th centuries) 21st century construction. [Source: Ministry of Culture]

La capilla y la sala de declamación son las partes más notables del Colegio de los Jesuitas, fundado en 1605, y representan un espacio sagrado y educativo, una visita a las salas emblemáticas y un descubrimiento del arte arquitectónico e iconográfico de los jesuitas. Representativa de la arquitectura colegial jesuita, la capilla presenta frescos de Guy François y su taller. El techo ricamente decorado de la sala de declamación es un raro ejemplo de la representación de sibilas en la iconografía jesuita.

Antiguo colegio jesuita del siglo XVII: historia, arquitectura, pinturas y mobiliario monumental, capilla y campanario. Cabinet de physique, edificio del siglo XIX construido en el emplazamiento del convento de los Cordeliers (siglos XIV y XVII), construcción del siglo XXI. [Fuente: Ministerio de Cultura.]

Sakraler Raum, Raum der Bildung, Besichtigung der symbolträchtigen Räume und Entdeckung der architektonischen und ikonografischen Kunst der Jesuiten: Die Kapelle und der Saal der Deklamationen sind der bemerkenswerteste Teil des 1605 gegründeten Jesuitenkollegs. Die Kapelle ist repräsentativ für die Architektur der Jesuitenschulen und enthält Fresken von Guy François und seiner Werkstatt. Die reich verzierte Decke des Deklamationssaals ist ein seltenes Beispiel für die Darstellung von Sibyllen in der jesuitischen Ikonografie.

Ehemaliges Jesuitenkolleg aus dem 17. Jahrhundert: Geschichte, Architektur, Monumentalmalerei und Mobiliar, Kapelle und Glockenturm. Jahrhundert, die auf dem Gelände des Cordeliers-Klosters (14. und 17. Jahrhundert) errichtet wurden. 21. [Quelle: Ministerium für Kultur)

