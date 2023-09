Journées Européennes du Patrimoine : visite commentée du cabinet de physique de l’ancien collège des Jésuites 105 rue Wilson Cahors, 17 septembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le collège Gambetta abrite plus de mille instruments et objets acquis entre la fin du XVIIIe siècle et les années 1970, qui forment une collection pédagogique à la fois importante et de qualité. Des professeurs spécialistes présentent les objets les plus remarquables dans des domaines variés: anatomie humaine, acoustique, pesanteur, chaleur, électricité, propriété des gaz, chimie, optique, astronomie, mathématiques.

Ancien collège des Jésuites du XVIIe siècle : histoire, architecture, peinture monumentale et mobilier, chapelle et clocher. Cabinet de physique, bâtiment du XIXe siècle construits sur l’emplacement du couvent des Cordeliers (XIVe et XVIIe siècles) construction XXIe siècle..

2023-09-17 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

105 rue Wilson Collège Gambetta

Cahors 46000 Lot Occitanie



The Collège Gambetta houses more than a thousand instruments and objects acquired between the end of the 18th century and the 1970s, which form an important and high-quality educational collection. Specialist teachers present the most remarkable objects in various fields: human anatomy, acoustics, gravity, heat, electricity, gas properties, chemistry, optics, astronomy and mathematics.

Former Jesuit College of the 17th century: history, architecture, monumental paintings and furniture, chapel and bell tower. Physics cabinet, 19th century building built on the site of the Cordeliers convent (14th and 17th centuries), 21st century construction.

El Collège Gambetta alberga más de un millar de instrumentos y objetos adquiridos entre finales del siglo XVIII y la década de 1970, que constituyen una colección didáctica amplia y de gran calidad. Profesores especializados presentan los objetos más notables en un amplio abanico de campos: anatomía humana, acústica, gravedad, calor, electricidad, propiedades de los gases, química, óptica, astronomía y matemáticas.

Antiguo colegio jesuita del siglo XVII: historia, arquitectura, pinturas y mobiliario monumental, capilla y campanario. Gabinete de física, edificio del siglo XIX construido en el emplazamiento del convento de los Cordeliers (siglos XIV y XVII), construcción del siglo XXI.

Das Collège Gambetta beherbergt über tausend Instrumente und Gegenstände, die zwischen dem Ende des 18. Jahrhunderts und den 1970er Jahren erworben wurden und eine umfangreiche und qualitativ hochwertige pädagogische Sammlung bilden. Fachlehrer präsentieren die bemerkenswertesten Objekte aus verschiedenen Bereichen: menschliche Anatomie, Akustik, Schwerkraft, Wärme, Elektrizität, Eigenschaften von Gasen, Chemie, Optik, Astronomie, Mathematik.

Ehemaliges Jesuitenkolleg aus dem 17. Jahrhundert: Geschichte, Architektur, Monumentalmalerei und Mobiliar, Kapelle und Glockenturm. Jahrhundert, die an der Stelle des Cordeliers-Klosters (14. und 17. Jahrhundert) errichtet wurden Bau XXI.

