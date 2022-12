Bal trad 105, Rue du Général Leclerc, Chatou (78)

avec Folle de notes et Papillons de Nuit 105, Rue du Général Leclerc, Chatou (78) 105, Rue du Général Leclerc, 78400 Chatou, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40329 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bal trad à la MJC Maison Pour Tous de Chatou* Vendredi 6 Janvier 2023 à partir de 20h30 Papillons de Nuit accompagnera vos pas de danse sur des rythmes traditionnels précédé par le groupe d’accordéonistes Folle de notes Entrée gratuite Participation au chapeau Repas partagé * 105 rue du général Leclerc, 78400 Chatou source : événement Bal trad publié sur AgendaTrad

2023-01-06T20:30:00+01:00

2023-01-07T00:30:00+01:00

